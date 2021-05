Tiltalt for Prinsdal-drapet: – Jeg ville bare få ham bort

Den drapstiltalte 21-åringen bekreftet i retten tirsdag ettermiddag at det var han som tok initiativ til konfrontasjonen utenfor Prinsdal Grill. Han bekreftet at han var bevæpnet med en pistol og en kniv. Men det han ikke visste, ifølge sin forklaring, var at det var en kule i magasinet til skytevåpenet – snarere tvert imot ble han angivelig fortalt at det ikke var kuler i våpenet.

– Jeg vil begynne med å si at det som har hendt, er først og fremst en tragedie – for familien, miljøet, alle de fornærmede og vitner, sa 21-åringen da han innledet sin forklaring i Oslo tingrett.

Konfronterte kamerat

Han hevder han personlig ikke hadde noe usnakket med verken Halil Kara eller de tre vennene han var sammen med på Prinsdal Grill drapskvelden 10. januar i fjor. Men han hevder han var sterkt preget av at en kamerat i lengre tid var blitt plaget av en i Karas følge og ville stille opp for ham ved å konfrontere den unge mannen.

Idet han nærmet seg bilen til de fire vennene, hevet han våpenet og rettet det mot Kara.

– Full panikk

– Jeg gjorde det bare for å få ham bort, sånn at jeg fikk fri vei til kameraten. Idet jeg hever våpenet rykker Halil til. Han får en reaksjon, og jeg rykker til. Det går av et skudd. Det neste jeg ser, er at han faller, sa tiltalte.

Etter basketaket som fulgte, klarte han å løpe fra åstedet. Dagen etter rømte han landet.

– Det har vært full panikk siden situasjonen ble utløst. Fram til i dag har det vært konstant panikk, sa han.