Loddtrekning kan bestemme hvem som får komme på FHIs testkonsert

Fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for forskningsprosjektet. Han sier at det er arrangørene som vil stå for mye av det praktiske rundt arrangementet, men at de vil gå bredt ut å invitere alle i aldersgruppen 18 til 45 år. Kriteriet er at man ikke er vaksinert og ikke er i en risikogruppe.

– Vi ser for oss at man skal kunne gå inn på en nettside og melde seg på. Da må man skrive under på at man skjønner risiko og forstår at man inngår i en loddtrekning hvor bare halvparten trekkes ut, så vil man måtte betale en billettavgift av et slag, sier han til NTB.

Fretheim regner det vil bli rift om plassene, men det haster litt å holde konsertene. Skal arrangementene ha noe for seg rent forskningsmessig, bør det skje i juni.

– Det blir vanskelig å gjennomføre i sommerferien. Vi må sikre at både de som deltar på konsertene og ikke, kommer tilbake og får tatt en coronatest en uke etterpå. Vi er mer urolige for å miste folk hvis vi trekker det inn i juli. Vaksinasjonsgraden vil også ta seg opp da, sier han.

Opp til regjeringen

Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) har gitt den nødvendige godkjennelsen til forskningsprosjektet. Tirsdag leverte Helsedirektoratet sin anbefaling knyttet til testkonsertene til regjeringen. Onsdag skal de ulike aktørene i prosjektet etter planen levere en søknad om finansiering.

Dermed er det bare regjeringens «tommel opp» som gjenstår før planleggingen kan fortsette for fullt.

– De må gjøre sin egen vurdering av forholdet mellom nytte og risiko. Det må gjøres noen kostnadsmessige vurderinger. Vi mener at dette er gunstig, og at nytten er større en risikoen, men det er deres privilegium å ta den endelige avgjørelsen, sier Fretheim.

Selve prosjektet har sitt utspring i den såkalte «sommergruppa» som kulturminister Abid Raja (V) satte ned i vinter. I rapporten som gruppa leverte i mars, anbefalte de å holde et testarrangement. FHI fattet interesse for dette, og ønsker å gjennomføre tre testkonserter med inntil 5.000 publikummere per konsert.

FHI vil rekruttere 30.000 publikummere, men bare halvparten av testgruppen får dra på konsert. Den andre halvparten skal leve som normalt. Begge gruppene testes for coronavirus før og etter konserten har funnet sted, noe som gjør at man kan sammenligne hvor mange som ble smittet i de to gruppene – og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte. Prosjektet er estimert å koste mellom 20 og 30 millioner kroner.

Det går mot loddtrekning

I planleggingen samarbeider FHI blant annet med Frank Nes, som er daglig leder i Bergen Live og ledet Rajas sommergruppe.

– Vi jobber med flere løsninger. Det er både artister og arenaer som er på hold, sier han til NTB.

Nes forteller at han må komme tilbake til nøyaktig hvordan det skal avgjøres hvem som får delta på konsertene, men at det går mot en slags loddtrekning.

– Det må gjøres på den måten. Det er forskningsprosjektet som styrer det utvalget, og hvordan dette skal gjøres. Til syvende og sist er dette et forskningsprosjekt – at kulturarrangementer og konserter kan bli brukt til det, er vi bare takknemlige for, sier han.

Oslo Spektrum og Grieghallen aktuelle

Nes forteller at FHI har hatt dialog med Oslo kommune over tid, og at det også i Bergen kommune er positivitet rundt å gjennomføre et testarrangement. I disse bykommunene har det også vært mye smitte gjennom pandemien, noe som er viktig for prosjektet.

– Det er ingen hemmelighet at Oslo Spektrum er det som er det naturlige for Oslo sin del, og i Bergen er det Grieghallen som har blitt spurt. De har noen ledige datoer i løpet av juni som vi kan benytte oss av, sier han.

– Vårt høyeste ønske er at vi skal klare å få dette til, og at forskerne skal få så gode resultater som mulig. Forhåpentligvis resultater som gjør at vi kan få en rask, men trygg gjenåpning, legger han til.

Nå jobbes det på spreng med å få på plass finansiering til prosjektet.

– Det jobbes ganske intensivt på flere hold med å få på plass en søknad som kan sikre finansiering. Hovedbyrden vil det være myndighetene som tar, så jobber gruppen som jeg er en del av med budsjettering og praktiske løsninger – sammen med FHI. Vi håper å få kunne levert en søknad til et departementet i løpet av morgendagen, sier Nes.