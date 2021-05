Halliktiltalt sexklubbeier nekter straffskyld

I sitt innledningsforedrag under første dag av rettssaken sa politiinspektør Per Morten Brobakke at etterforskningen startet da politiet mottok en anmeldelse fra Kvinnegruppa Ottar 18. januar i fjor, skriver Adresseavisen.

Krogstad er tiltalt for å ha formidlet kontakt mellom prostituerte og sexkunder og/eller stilt lokaler til disposisjon for prostitusjon mellom september 2016 og slutten av januar 2019.

Kvinnegruppa Ottar leverte inn en anmeldelse etter et oppslag om Krogstad virksomheter i Gatemagasinet Sorgenfri i januar i fjor.

På grunn av coronapandemien, var det først 28. oktober i fjor at politiet foretok en ransaking og tiltalte ble pågrepet. Han ble løslatt etter å ha blitt avhørt.

I forkant av rettssaken har Trøndelag tingrett avgjort at en rekke vitner skal forklare seg bak lukkede dører.

Krogstad fikk likevel ikke medhold i sin begjæring om å lukke dørene for mediehuset Nidaros under hele rettssaken. Krogstad mener at Nidaros har forsøkt å påvirke vitner i saken, og har, ifølge kjennelsen fra tingretten, sagt at han ikke forklare seg dersom det er journalister fra Nidaros til stede.

Krogstad driver sexklubben Club 4 i Trondheim og er deleier i Erotikk1-kjeden.

I 2001 ble Krogstad dømt til fengsel i ett år og fire måneder for hallikvirksomhet og ulovlig skjenking. Lagmannsretten stadfestet dommen året etter.