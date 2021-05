Amper stemning foran oppgjøret i det offentlige

Tirsdag klokka 10 går startskuddet for innspurten hos Riksmekleren for oppgjøret i staten og kommunene. To timer senere braker det løs for det tredje tariffområdet i meklingen, Oslo kommune.

Riksmekler Mats Ruland tilbrakte pinsehelgen på fjellet for å samle krefter til det som uten tvil blir en utfordrende mekling.

– Det vanskeligste blir å finne et resultat som både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er fornøyd med etter et spesielt år for begge sider. Ulike utfordringer i ulike bransjer gjør det enda mer krevende, sier han til NTB.

Stor avstand

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der det kun skal forhandles om lønn.

– Det betyr at vi har færre temaer å spille på og gjør at det kan bli vanskeligere å komme i mål, sier Ruland.

Fagforbundene LO, Unio, YS og Akademikerne krever alle en solid reallønnsøkning for sine medlemmer, det vil si en ramme på mer enn 2,8 prosent, som er den forventede prisveksten i år.

På den andre siden står staten og KS, som begge har lagt et tilbud om 2,7 prosent på bordet. Det er det samme som LO og NHO forhandlet fram for frontfaget. Å gå over dette kan torpedere hele frontfagsmodellen, advarer de.

Amper stemning

I år har særlig lærerne og sykepleierne gått høyt på banen med krav om mer i lønningsposen, ikke minst fordi offentlig sektor ble grundig forbigått av privat sektor i fjor.

I det offentlige ble resultatet 1,7 prosent, mens ansatte i det private i snitt fikk 2,2 prosent lønnsøkning.

Det er 26 år siden det sist ble streik i et mellomoppgjør. Men denne gangen er det annerledes, sier kilder NTB har snakket med på arbeidstakersiden. Det hersker reell uro for at det faktisk kan bli streik.

– Situasjonen er veldig tilspisset, sier en person med mange års erfaring med lønnsoppgjør.

Samtidig har de ulike forbundene vidt ulike prioriteringer som kan føre til uenigheter mellom dem om hvordan rammen skal fordeles.

Tro på løsning

At meklingen delvis må skje digitalt av smittevernhensyn, gjør ikke saken enklere, mener riksmekleren.

– Det gjør det mer utfordrende. Det er ikke det samme å sitte bak en skjerm som å sitte i rommet og kjenne på stemningen, mener Ruland, som er forberedt på lange arbeidsdager.

Men han har tro på at partene til slutt vil finne en løsning.

– Vår jobb er å hjelpe til med det lille ekstra kneppet for å komme i mål.