Lan Marie Berg om politioppfølging av hets: – En stor lettelse

– I går fikk jeg beskjed om at politiet vil følge opp flere av de hatefulle og truende kommentarene som har blitt rettet mot meg den siste tida. Det er en stor lettelse. Jeg har også satt stor pris på at mange, også politiske motstandere, har sagt tydelig ifra om at det ikke er greit med hetsende eller truende kommentarer. Tusen takk for omtanken. Det varmer, skriver Berg i et lengre innlegg på Facebook.

Politiet i Oslo opplyste mandag at de har startet undersøkelser og vurderer etterforskning av trusler mot Berg. Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og har vært utsatt for store mengder trusler på internett i flere år.

Lørdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen, etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

Berg sier hun har forsøkt å ikke forholde seg til de mange kommentarene fordi «usaklige og hatefulle kommentarer nettopp er ment til å distrahere og skremme».

– Derfor var det en slags vekker også for meg da journalist Harald S. Klungtveit samlet sammen eksempler fra ett av de mest aggressive kommentarfeltene denne helga og delte dem på Facebook, skriver Berg.