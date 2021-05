Tix: Stolt over at budskapet har nådd ut til 200 millioner

Finalen ble holdt i arenaen Rotterdam Ahoy lørdag kveld. Dagen etter møtte Andreas Haukeland, alias Tix, norsk presse før hjemreisen.

– Jeg er veldig stolt over at budskapet mitt har nådd ut til 200 millioner mennesker, sier han.

– Og så er det slik at de som trenger budskapet mest, heldigvis ikke er så mange. Men jeg er veldig glad for at de har fått det, legger han til.

I «Fallen Angel» tar Tix opp psykisk helse. Videoen til låten er sterkt selvbiografisk og viser hvordan artisten som ung fikk «Tics» skrevet med tusj i panna fordi han har Tourettes syndrom.

– Kan ha reddet liv

Artisten mener det som gjorde mest inntrykk, var meldinger han fikk fra folk rett før han skulle på scenen.

– De skrev ganske detaljerte meldinger om hvordan jeg kan ha reddet liv, både den kvelden og tidligere kvelder, sa Tix.

Nå venter hjemmekarantene i Norge.

– Jeg skal fortsette som vanlig. Denne bussen her slutter aldri å rulle. Jeg har da noen sommerlåter jeg må få ut, et album jeg skal lage og et Oslo Spektrum jeg skal fylle et par ganger, sier artisten.

– Og så har jeg litt søvn jeg skal ta igjen, fortsetter han.

(Saken fortsetter under bildet)

Tix brukte tiden i kø for koronatest til å slå av en prat med de italienske vinnerne Måneskin og ta en selfie sammen med dem. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Sist i semifinalen

I semifinalen tirsdag var Norge det første landet som blant som ble ropt som finalist. Da de fullstendige resultatene ble offentliggjort etter finalen, kom det fram at Tix og «Fallen Angel» endte på 10. plass – og dermed var den aller siste til å gå videre.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen er stolt av den jobben den norske artisten har gjort.

– Andreas Haukeland har lagt ned et solid arbeid, og budskapet og historien hans har truffet og hjulpet tusenvis av enkeltmennesker. Han har vunnet over mobberne og kritikerne, og Norges største popstjerne har blitt større med MGP og Eurovision, sier Karlsen.

Arrangementet i Rotterdam har vært gjennomført under et strengt regime med koronatesting og smitteverntiltak.

Før avreise fra Nederland måtte Tix og resten av NRKs delegasjon gjennom en ny koronatest. Den norske artisten brukte tida i kø til å slå av en prat med de italienske vinnerne Måneskin og ta en selfie sammen med dem.

Kokain-spekulasjoner

Den italienske vinnerlåten heter «Zitti e buoni», eller «Hold kjeft og oppfør deg». Bandet Måneskin har valgt sitt navn fordi bassist Victoria De Angelis har dansk som morsmål.

Italia har to Eurovision-seire fra før, sist i 1990.

Etter finalen kom det spekulasjoner om hvorvidt vokalist Damiano David inntok kokain i «greenroom» etter under sendingen. TV-bildene viser at han bøyer seg ned mot bordet.

Vokalisten hevder han ryddet opp i knust glass. Han tilbød seg å ta en frivillig narkotikatest. Mandag kom svaret, og det var negativt.

– Det ble ikke brukt narkotika i «greenroom», og viser anser saken som avsluttet, melder Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).