Sommervær i vente

– Det lover bra for Sør-Norge. Det ser ut som om det er 70 prosent sjanse for at været blir sommerlig neste helg, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Enkelte steder på østlandsområdet kan temperaturene bli så høye som 24 grader til helgen.

Folk i Sør-Norge må nok imidlertid smøre seg med tålmodighet før de kan smøre seg med solkrem.

– Varmen ser ut til å drøye fram til fredag eller lørdag. Det gjelder Sør-Norge, sør for Stad og Dovre i første omgang, sier Granerød.

– Bra hele uken

I deler av Midt-Norge kan man få temperaturer på opp mot 18–19 grader allerede fra tirsdag, ifølge Granerød.

– Det blir ganske bra der hele uken, mens det sør for Stad og Dovre lar vente på seg, sier han.

Granerød sier det ser lovende ut fremover for Nord-Norge, i hvert fall for Nordland og Troms.

– Det blir lange perioder med sol, men temperaturene vil være på rundt 10 grader, sier han.

Ikke nedbør lengst nord

Høye temperaturer lar derimot vente på seg i Finnmark, som likevel slipper unna med lite nedbør.

– Det blir begrenset med varme i Finnmark. Nordland og Troms stikker av med soltimene. sier Granerød.

Det er foreløpig usikkert om de høye sommertemperaturene vil vedvare utover neste helg, og om sommerværet er kommet for å bli.

– Det er en 50–50 prosents sjanse. Vi får følge med videre og se, sier meteorologen.