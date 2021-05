Equinor får pålegg fra Petroleumstilsynet etter asbestfunn

30. mai 2020 på Veslefrikkfeltet og 23. januar i år på Gullfaks A måtte arbeid på Equinors oljeplattformer stanses midlertidig fordi arbeidstakere trolig var blitt eksponert for asbestfiber, skriver Petroleumstilsynet (Ptil).

Førstnevnte hendelse ble heller ikke meldt til Ptil, men oppdaget i et tilsyn flere måneder senere. Det ble heller ikke benyttet verneutstyr i noen av tilfellene.

– Etter møter med Equinor og en samlet gjennomgang av de to hendelsene, mener vi Equinor har brutt regelverket ved å ikke sikre at arbeidet ble planlagt og lagt til rette slik at helseskadelig eksponering ble unngått for den enkelte arbeidstakeren, skriver Ptil.

Equinor har nå fått pålegg med frist til 15. juni om å sikre at arbeid planlegges, tilrettelegges og utføres i tråd med kravene, slik at man ikke risikerer å eksponere arbeidstakere for asbest.

Asbest er et isolasjonsmateriale som var mye i bruk i bygninger og installasjoner på grunn av god holdbarhet og brannsikkerhet. Materialet ble forbudt i Norge i 1985, etter at det ble kjent at å inhalere asbestfibre kan forårsake sykdommer som lungekreft.