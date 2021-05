Mann må i retten etter å ha hengt ut og truet overgrepsdømte

Den tidligere idrettsutøveren ble pågrepet og varetektsfengslet i januar i år. Da hadde han ifølge tiltalen oppsøkt 16 nabolag der dømte eller antatte overgripere bodde. I noen av tilfellene skal han ha lagt bilder av dem i naboenes postkasser for å advare, i andre har han lagt beskjeder til de overgrepsdømte og skrevet ting som «u can run but u cant hide».

Til TV 2 har tiltalte uttalt at han mente han hadde rett til å oppsøke dem han mener er pedofile, i den hensikt å eksponere dem for nabolaget der de bor og i sosiale medier.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte han til TV-kanalen i fjor.

Ifølge hans advokat Øyvind Bratlien nekter tiltalte straffskyld etter de fleste punktene i tiltalen. Advokaten viser til at det er «umulig å ikke være enig med klienten ut ifra et etisk, moralsk perspektiv» og sier han mener det er mulig å forankre dette rettslig slik at klienten frifinnes.

40-åringen er også tiltalt for å ha forsøkt å påvirke en offentlig tjenesteperson etter å ha brukt svært grove ord om en politibetjent i forbindelse med et avhør i november i fjor.

I den omfattende tiltalen står også et punkt om trusler mot en fornærmet i en straffesak. 40-åringen skal ha ringt og truet en journalist som hadde anmeldt ham for trusler.

Saken pågår i Oslo tingrett mellom 27. mai og 10. juni.