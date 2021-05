451 nye koronasmittede registrert siste døgn – 49 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 451 koronasmittede i Norge. Det er 204 flere enn samme dag i forrige uke. I alt 49 av de smittede ble registrert i Oslo.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 445 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 408, så trenden er stigende.

Litauen gransker omdirigering av fly

Litauen har startet innledende gransking av tvangsomdirigeringen av et Ryanair-fly til Hviterussland, opplyser landets riksadvokatkontor.

Flyet var på vei fra Aten til Vilnius da det ble tvunget til å lande i Minsk i går, angivelig på ordre fra president Aleksandr Lukasjenko. Om bord var regimekritikeren Roman Protasevitsj, som ble fjernet fra flyet og pågrepet.

Floyd-markering i USA

Familiemedlemmer og støttespillere deltok i natt norsk tid i en minnedemonstrasjon i forkant av årsdagen for drapet på George Floyd i Minneapolis i USA. Rundt 1.500 personer var til stede.

I morgen er det ett år siden 46 år gamle Floyd døde etter at politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt mot Floyds nakke i over ni minutter under en pågripelse. Saken utløste protester og demonstrasjoner verden rundt.

Kongressens politi overtar

Etter nesten fem måneders utplassering ved Kongressen, har nasjonalgarden nå hatt sine siste vakter og ventes å forlate stedet i dag.

Det betyr at Kongressens egen politietat får tilbake ansvaret for sikkerheten etter at Kongressen ble stormet 6. januar. Pentagon varslet i forrige uke at det ikke lå an til noen forlengelse av nasjonalgardens tilstedeværelse.

Sensasjonell seier i PGA-mesterskapet

Den amerikanske veteranen Phil Mickelson tok en historisk seier i PGA-mesterskapet i golf. 50-åringen ble den eldste vinneren av et PGA-mesterskap og sikret seg en premieutbetaling på 2,1 millioner dollar.

Forrige gang han vant var i 2013, og Mickelson tok nå sin sjette major-tittel. Viktor Hovland gikk god sisterunde men endte på en 30.-plass i samme turnering.

Kraftig brann i næringsbygg i Åsane

Det oppsto i 1.30-tiden en kraftig brann i et næringsbygg i Åsane i Bergen. Brannen startet i lokalene til en MC-forhandler og spredde seg til andre deler av bygget.

Like etter klokken 4 meldte brannvesen at det var kontroll på brannen, og en halvtimes tid senere opplyste Vest politidistrikt at brannen var slokket. Brannårsaken er ukjent.