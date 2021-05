Russland inviterer til radioaktiv ryddejobb i arktisk farvann

Det ligger mye radioaktivt avfall i sjøen nær Finnmark, og nå vil Russland rydde opp.

I juni 2022 inviterer landet eksperter fra Norge og andre land til en konferanse for å se på hvordan det radioaktive avfallet trygt kan tas opp fra sjøen , melder Barents Observer. Invitasjonen kommer i forbindelse med at Russland har lederskapet i Arktisk råd.

– Det er momentum nå

På konferansen skal det gjennomgås hvordan atomavfallet trygt kan tas opp og lagres. Dette henger sammen med at russerne vil åpne mer av havområdet i Arktis for kommersiell drift.

– Det er momentum nå. Av både miljøvernsgrunner og utenrikspolitiske årsaker, trenger Russland å gjøre noe med dette, sier Andreij Zolotkov i Bellona i Murmansk, like ved grensa til Kirkenes.

K-159-ubåten

Miljøvernerne sier det er viktig at dette gjøres på en grundig måte, og at det verst tenkelige scenarioet er at man prøver å hente opp radioaktivt avfall, men mister det, noe som kan føre til en eksplosjon som gjør at radioaktivitet flyter ut i sjøen. Prislappen for en slik opprydningsaksjon er anslått å være 278 millioner euro.

17.000 objekter ble dumpet i Karahavet i sovjettiden, mens det er særlig store utfordringer knyttet til å heve K-159-ubåten.

Den gikk ned i 2003, nær grensen til Norge på et av de beste fiskeområdene i Barentshavet. Ubåten var lastet med 800 kilo brukt uranatombrensel.

