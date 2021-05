Ingebrigtsen-gutta i aksjon i Storbritannia

Verdens friidrettselite samler seg i Gateshead i Storbritannia for årets første Diamond League-stevne. For Norge deltar Jakob Ingebrigtsen på 1500-meteren, mens storebror Henrik Ingebrigtsen skal løpe 5.000 meter. Stevnet starter like før klokken 19.

Ingebrigtsen-brødrene fikk klarsignal i siste liten til å delta i det britiske stevnet, og er de eneste norske i aksjon i Gateshead.

Ny VM-kamp for ishockeygutta

Norges ishockeygutter skal ut i en ny VM-kamp, denne gang mot Italia, klokken 11.15. Norge tapte 1–5 for Tyskland i åpningskampen, og det bør ende med seier mot Italia hvis Norge skal ha håp om avansement i VM.

Solskjær og United avslutter Premier League-sesongen

Det er siste runde i Premier League klokken 17. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United skal i aksjon mot Wolverhampton, mens Martin Ødegaards Arsenal møter Brighton, Joshua King og Everton møter Manchester City og Sander Berges Sheffield United spiller mot Burnley.

Israel åpner for europeere

Israel åpner grensene for vaksinerte turister fra Europa. Landet er blant foregangslandene i den internasjonale vaksinasjonskampanjen, med en høy andel vaksinerte.

Minnemarsj for George Floyd

Det blir arrangert en minnemarsj for George Floyd, som ble drept i en pågripelse i Minneapolis 25. mai i fjor. Floyds familie skal delta i markeringen.