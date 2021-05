Legevakten tror ikke nye elsparkesykkelregler gir færre skader

Fra 7. mai kan du få 3.000 kroner i bot for å kjøre flere enn én person på elsparkesykkel, men ikke for å kjøre med promille.

– Det som hadde gjort størst virkning på skadeantallet er å redusere muligheten for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, sier overlege Henrik Siverts ved Oslo skadelegevakt til NRK.

Han forteller at når utestedene var åpne, var rundt 20–30 prosent av dem som kom inn på natten skadd etter å ha kjørt på elsparkesykkel.

I april viste en undersøkelse gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) at 43 prosent av elsparkesyklister har kjørt med promille og at brukerne mener det er lite sannsynlig å bli stoppet i promillekontroll.

I likhet med sykkel og elsykkel er det ingen promillegrense for elsparkesykkel.

I et intervju med NRK 7. mai sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at de vurderer å innføre promillegrense også for elsparkesykler:

– Vi ser på en mulighet for å komme med en promillegrense. Det er et lovarbeid som vil være nødvendig for å få det til. Men vi ser på det, sa Hareide.