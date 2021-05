Hamarregionen strammer ytterligere inn – maks to på besøk

– Vi ser at smittetallene har økt ytterligere siden i går, og den siste uken er det meldt om 80 smittede i regionen. Smittesporing har avdekket at det er potensial for ytterligere økning. Smittesporingsarbeidet er satt under enormt press, og vi har måttet øke kapasitet på både testing og sporing , sier kommuneoverlege Ketil Egge i en pressemelding lørdag.

– Helt nødvendig å stramme inn

Den siste uka er det registrert 81 nye smittede i Hamarregionen, spesielt har økt smitte blant unge og russ skapt bekymring. Egge har bedt russen om å utsette feiringen.

– Vi har en situasjon med et høyt antall smittetilfeller og forventning om fortsatt høye tall. Det er derfor helt nødvendig å stramme inn på flere områder for å redusere videre smittespredning, sier Egge.

De nye tiltakene er på linje med regjeringens tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå. I tillegg til maks to gjester på besøk, blir serveringssteder og ikke-essensielle butikker stengt. Det samme blir blant annet treningssentre, svømmehaller, tros- og livssynshus og biblioteker.

Full stans



Det er også arrangementsforbud, stans av det meste av idretts- og fritidsaktiviteter og påbud om hjemmekontor.

Smitten stiger på Gjøvik på andre sida av Mjøsa også. Der ble det registrert sju nye smittetilfeller det siste døgnet.

De siste to døgnene er 13 smittet. Flere av de nye smittetilfellene stammer fra ut utbrudd på Fahlstrøm 17. mai, melder Oppland Arbeiderblad.

Kommunen varsler at det er minst sju personer tilhørende andre kommuner som ble smittet i utbruddet.