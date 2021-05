– Dette er veldig gledelige tall. En så høy oppslutning om coronavaksinasjon gir oss håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Vaksinasjonsdekningen er høy for aldersgruppene 65 år og eldre i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene. Det skyldes at vaksinedosene har vært jevnt prioritert over hele landet til disse gruppene.

– Det betyr at Oslo og deler av Viken som har lavere alder på sine innbyggere enn øvrige fylker har fått færre doser tidlig i programmet, sier Bukholm.

Det er flere kvinner enn menn over 65 år som har fått begge dosene. 48 prosent av kvinnene og 42 prosent av mennene har fått begge doser.

Det er også en stor andel av dem som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten som er vaksinert. 66 prosent av de med pasientnære jobber har fått første dose. I denne gruppen er det noen geografiske forskjeller. 70,8 prosent i Viken har fått første dose, mens kun 59,2 har fått den i Troms og Finnmark.

Totalt hadde 1.599.247 personer fått første dose fredag, viser FHIs statistikk. 747.853 personer har fått andre dose.