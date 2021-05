I Trondheim er det lørdag meldt om 31 nye smittetilfeller. Det er det høyeste smittetallet så langt i 2021, og kommunaldirektøren omtaler situasjonen som en krise.

– Vi ser en tydelig smitteøkning flere steder i landet som nok skyldes mye kontakt mellom mennesker forrige helg og 17. mai. Blant annet er det ganske betydelig smittevekst i Trondheim, Kristiansand, Larvik, Hamar og Hammerfest de siste dagene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Han mener imidlertid det ikke er noen grunn til å bekymre seg for mye over de lokale smittetrykkene.

– Vi tror de fleste av disse smitteutbruddene kan slås ganske raskt ned. Kommunene har god erfaring med å håndtere dette nå, sier han.

– Mulig folk har gått lei

Personer i 20-årene står for to tredeler av dem som har fått påvist covid-19 i Trondheim det siste døgnet.

Kommunaldirektør Morten Wolden i Trondheim sier til Adresseavisen at de ser en tydelig sammenheng med festing i byen.

– Dette handler ikke om russ. Der har vi foreløpig ikke sett høye smittetall. Dette er unge voksne, som ikke har brydd seg så hardt om smittevernregler, sier Wolden.

– Det er mulig at de har gått lei, mener han, og sier at i verste fall kan smitteøkningen spenne bein på gjenåpningen av byen.

Russen bes om å utsette feiringen

Smitten stiger også i Hamarregionen, spesielt blant unge. En bekymret kommuneoverlege ber russen om å utsette feiringen. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

Smitten stiger også betraktelig i Hamarregionen, som omfatter de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Her er det registrert 81 nye smittede den siste uken.

Kommuneoverlegen Ketil Egge er bekymret, og de frykter at smitten vil akselerere ytterligere. Lørdag ble det innført en rekke nye hastetiltak for å få bukt med smitten, blant annet skjenkestopp og rødt nivå i videregående skoler.

Egge er også bekymret for smitte blant unge, spesielt russen.

– Det er smitte på videregående, og vi oppfordrer russen sterk til å utsette feiringen, sier han.

Utbrudd i Hammerfest

Også i nord stiger smitten flere steder. Totalt er 53 personer smittet som følge av smitteutbruddet i Hammerfest, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) til NRK.

46 av tilfellene er folk som er bosatt i Hammerfest kommune, mens de resterende tilfellene er andre kommuner.

Ordføreren har sagt at hun venter at smitten vil øke framover.

– Dette tyder på det vi var redde for, at dette er et svært omfattende smitteutbrudd. Det er egentlig som ventet, men det er ingen artig situasjon å være i, sa Næss fredag.

Frykter flere innlagte

Før helgen kunngjorde regjeringen at neste steg i gjenåpningen av landet, trinn to, iverksettes i neste uke. Det omfatter blant annet skjenking til midnatt uten matservering, samt grønt nivå i skolene.

Nakstad sier at deres fremste bekymring nå framover er en vedvarende smitteøkning i de mest befolkningsrike kommunene før alle mellom 40–65 år er vaksinert.

Det kan i verste fall medføre ny stigning i innleggelser, frykter han.

– Økt vaksinering vil etter hvert trekke smittetallet kraftig nedover, men i mellomtiden vil gjenåpningen trekke smitten oppover fordi flere mennesker har kontakt med hverandre, sier Nakstad.

– Dette er et vanskelig balansepunkt, og folks etterlevelse av reglene i områder som lemper på tiltak, vil bli ganske avgjørende de neste ukene.