– Vi står midt i en pandemi og er pålagt strenge smittevernrestriksjoner alle sammen, som tærer noe voldsomt på. Det meste av arrangementer er avlyst og folk blør, men vi har sett gjentatte ganger at det som ser ut som politisk korrekte temaer, er unntatt, sier stortingsrepresentant Helgheim til VG.

Helgheim, som er Frps innvandringspolitiske talsperson, mener demonstrasjonen var respektløs overfor dem som har ofret alt for å forholde seg til smittevernreglene.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) har anmeldt demonstrasjonen til politiet for smittevernbrudd. Foto: Vidar Ruud / NTB

Politiet har anslått at mellom 2.000 og 3.000 mennesker deltok i demonstrasjonen. Men demonstrasjonen var lovlig, og Helgheims anmeldelse vil derfor sannsynligvis ikke føre fram, mener politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt.

– Den vil bli behandlet som en straffesak, men ut ifra det jeg vet om, så er det ikke gjort noe ulovlig. Da blir det ikke noe straffesak ut av det, sier han.

I covid-19-forskriften listes det opp hvilke arrangementer som regnes som ulovlige, men politiske demonstrasjoner er ikke regnet som det.

– For politiet er det så enkelt at det ikke er forbudt. Ikke bare plikter vi til å gi tillatelse da, men også til å tilrettelegge for det, sier han.