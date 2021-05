714 nye koronasmittede registrert siste døgn - 86 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 714 koronasmittede personer i Norge. Det er 289 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antallet nye smittede på et enkelt døgn siden 12. april.

I Oslo er det registrert 86 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 15 færre enn samme dag forrige uke.

Tesla dømt i forliksrådet

30 norske Tesla-eiere er tilkjent 136.000 kroner hver etter at bilene deres mistet ladefart etter en programvareoppdatering i 2019. Saken kan få betydning for 10.000 eiere av Tesla Model S av årsmodellene mellom 2013 til 2015.

Tesla møtte ikke opp da saken skulle behandles i forliksrådet. Dermed valgte retten å avsi en såkalt fraværsdom. Ankefristen går ut 17. juni. skriver Finansavisen.

Biden har ingen illusjoner om Nord-Korea

USAs president Joe Biden sa han ikke har noen illusjoner om nordkoreansk atomnedrustning da han fredag mottok Sør-Koreas president Moon Jae-in i Det hvite hus

I samtalene uttrykte Biden bekymring for situasjonen med Nord-Korea, mens Moon med subtil referanse til tidligere president Donald Trump ønsket USA tilbake på verdensscenen.

Republikanerne avviser fortsatt Bidens infrastrukturplan

Republikanerne avviser fortsatt president Joe Bidens infrastrukturplan, selv om han fredag kuttet den kraftig for å tiltrekke seg republikansk støtte.

Demokratene, som bare har et syltynt flertall i Kongressen, ønsker tverrpolitisk støtte til planen. Men med republikanernes avvisning øker muligheten for at de kjører den gjennom alene.

Biden la i mars fram planen, som opprinnelig var på rundt 2.300 milliarder dollar. Fredag kuttet han den til 1.700 milliarder.

Høyesterett skal behandle Legelisten-saken

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken om publisering av anonyme kommentarer på Legelisten.no skal behandles i Høyesterett. Legene ønsker å få rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet, men Legeforeningen tapte i lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett landet i februar i år på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv. Saken ble anket til Høyesterett i mars.