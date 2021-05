Kvinne frikjent for å ha kidnappet sønnen fra barnevernet

– Retten har kommet til at tiltalte ikke hadde noen andre rimelige handlingsalternativer enn å ta sønnen med seg hjem til trygge og kjente omgivelser, heter det i dommen fra tingretten på Østlandet, ifølge Stavanger Aftenblad.

Kvinnen var tiltalt for å ha hentet en mindreårig ut av landet uten avtale med barnevernet.

Hun bodde i et annet land i Europa, men kjørte til Norge for å hente sønnen ved en barnevernsinstitusjon på Østlandet i januar 2020.

Orket ikke å leve



Sønnen hadde et par dager tidligere meldt at han ikke orket å leve hvis han skulle fortsette å bo på institusjonen. Moren lovet da at hun skulle kjøre og hente ham.

Gutten bor i dag hjemme sammen med moren i Rogaland sammen med sine søsken.

På spørsmål om hvorfor hun ikke kontaktet barnevernet for å lage en formell avtale om å hente sønnen, svarer kvinnen at hun ikke greide å få kontakt med dem. Kvinnens advokat Tone Linn Thingvold sier hun aldri har sett en lignende dom.

– Barnevernet forholdt seg verken til henne, til meg som advokat eller til guttens advokat. Jeg har aldri før sett en dom som går på nødrett for barn plassert i offentlig omsorg, sier hun til avisen.

Barnevernssjefen i Stavanger ønsker ikke å kommentere saken. Institusjonen der gutten oppholdt seg da kvinnen hentet ham, har fått kritikk både fra Statsforvalteren og fylkesnemnda.