Espen Nakstad: Vi må regne med mer smitte blant yngre ved videre gjenåpning

Tidligere i vår sa Nakstad at smittetrykket måtte ned under 200 daglige smittetilfeller over tid før nye lettelser kunne gjøres. Siste døgn er det registrert 505 tilfeller.

Likevel vil regjeringen fredag orientere om når trinn 2 av gjenåpningen kan skje.

– Jo lavere smittepress vi har, jo mindre risiko er det for nye større oppbluss når samfunnet gjenåpner og folk har mer kontakt mellom hverandre, sier Nakstad til NTB.

Han mener det viktigste er R-tallet, som forteller hvor mange en smittet smitter videre. Samtidig bidrar et lavere antall innlagte på sykehusene til at gjenåpningen kan skje nå.

– Gjenåpningen øker R-tallet, mens vaksinering senker det. Foreløpig balanseres dette med et R-tall på rundt 1 i Norge og antallet innlagte i sykehus er stabilt, sier Nakstad.

Han peker på at det riktignok er en høyere andel innlagte blant dem i aldersgruppene som ikke er vaksinert.

– Jeg tror vi vil se mer smitte blant yngre mennesker fremover, og mindre blant de eldre. Når stadig yngre voksne også er vaksinert, vil R-tallet trolig presses kraftig nedover, slik vi har sett tegn til i Israel og Storbritannia, sier Nakstad.