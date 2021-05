– Kjære Oslo, nå skjer det.

Slik begynte byrådsleder Raymond Johansen pressekonferansen fredag ettermiddag.

– Dagen i dag er en stor milepæl. Nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, som har vart siden starten av november, sa Johansen-

Det åpnes for skjenking, treningssentere kan åpne, kinoer kan åpne.

Lettelsene gjelder fra 26. mai.

Åpner ølkranene



Fra neste onsdag blir det mulig å servere alkohol fram til klokken 22.

Samtidig åpnes det for at kafeer og restauranter kan få servere gjester igjen, etter at de kun har fått holde åpent for take away i lang tid.

Også museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder vil bli åpnet.

Dette var en del av byrådets opprinnelige plan, og fredag kunne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortelle at politikerne åpner både museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Det samme gjelder gallerier og annen utsalg av kunst.

Også treningssentrene vil få lov til å holde åpnent fra onsdag i neste uke.

Det vil fortsatt være forbudt med flere enn 10 personer samlet inne, men beskyttede personer (som har hatt corona, eller fått første dose med vaksine for minst tre uker siden) vil ikke telle med blant de ti.



Dette er tinn 2 i Oslo

Åpne butikker, kjøpesentre, varehus og lignende. (Vedtatt av byrådet 05.05.2021)

Åpne kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00

Åpne treningssentre og lignende.

Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Forventet lettelser



Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal var også til stede under pressekonferansen.

Både fra opposisjonen og befolkningen har byrådet i det siste fått krav om lettelser. Blant annet er det ventet at det vil komme etterlengtet nytt om når hovedstadens serveringssteder kan få servere alkohol igjen.

– I dag er jeg lettet og glad for å komme med noen gode nyheter til bransjen, sa byråd Victoria Marie Evensen under pressekonferansen fredag.