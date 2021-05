Mulig knivstikking i Trondheim – politiet har kontroll på gjerningsperson

– Vi fikk melding tidlig i dag klokka 6.40 om en mulig knivstikking. Melder er vanskelig, men vi forstår etter hvert at han er mulig knivstukket, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til avisa Nidaros.

Hun opplyser at adressen på Byåsen er kjent for politiet fra før, og til VG sier hun at mannen er lettere skadd.

Politiet i Trondheim meldte om hendelsen klokka 7.05 og drøye ti minutter senere opplyste de at de hadde kontroll på en gjerningsmann.