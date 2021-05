Ambulansekapreren dømt til tolv års forvaring

Mannen ble dømt for alle sju drapsforsøkene som han var tiltalt for.

Dommen fra Oslo tingrett er enstemmig og er i tråd med påstanden fra aktor.

Drapsforsøkene gjelder et eldre ektepar, en mor som trillet sine sju måneder gamle tvillinger i Åsengata utenfor Sandaker senter, og to politimenn et annet sted på Torshov.

I tillegg dømmes mannen til å betale oppreisningserstatning til alle de fornærmede, hvor summene varierer fra 50.000 kroner til 160.000 kroner.

I rettssaken, som gikk i Oslo tingrett i april, erkjente mannen straffskyld på alle punktene i tiltalen, bortsett fra drapsforsøk og trusler mot politiet med ambulansen. Mannen sa at han ikke hadde hatt til hensikt å drepe noen.