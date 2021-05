Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil være til stede.

Det samme vil helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Helseministeren har flere ganger tidligere sagt at planen er å åpne mer av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai».

Første gang siden 28. februar at antall innleggelser er under 100

De nasjonale tiltakene som gjelder i dag, er blant annet skjenkestopp klokka 22, én meters avstand, unødvendige reiser frarådes og barnehagene og skolene på gult nivå. Det oppfordres også til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester, men fullvaksinerte teller ikke med.

Det siste døgnet er det registrert 478 coronasmittede i Norge. De siste sju dagene er det i snitt registrert 328 coronasmittede per dag.

Torsdag var 99 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er første gang siden 28. februar at tallet er under 100.

Coronatiltakene i Viken endres – lettelser for sju kommuner



Regjeringen viderefører coronatiltakene for to kommuner i Viken. Fire kommuner settes ned til tiltaksnivå C, mens tre kommuner tas ut av ordningen.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai.

– Smitteutviklingen er positiv i de Viken-kommunene som er omfattet av de regionale tiltakene. I enkelte kommuner er imidlertid smittenivået fortsatt så høyt at de fortsetter på tiltaksnivå B, mens fire kommuner kan gå ned til nivå C, sier helseminister Bent Høie (H).

Kommunene som fortsatt er på tiltaksnivå 5B, er Lørenskog og Ullensaker. Det innebærer blant annet forbud mot alle arrangementer utenfor hjemmet.

Tre kommuner flyttes helt ut av tiltakssystemet

Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen og Ås flyttes ned til tiltaksnivå 5C. Tiltakslettelsene på dette nivået innebærer blant annet at det er nasjonale regler som gjelder for arrangementer, og svømmehaller og lignende anlegg får åpne for kommunens innbyggere.

Tre kommuner flyttes helt ut av tiltakssystemet, mot at de innfører koordinerte lokale tiltak som tilsvarer nivå 5C. Det gjelder Bærum, Drammen og Lier. Dermed er det kun fem av 51 kommuner i Viken som fortsatt er omfattet av forsterkede nasjonale tiltak.

15. mars innførte regjeringen sitt strengeste tiltaksnivå i hele Viken etter sterkt økende coronasmitte i store deler av fylket.