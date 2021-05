Leder blokkerte meldinger fra Line Andersen

Thorbjørn Sarre Jensen var redaksjonssjef i sjakkredaksjonen i 2019 da den mye omtalte konflikten oppsto. Blant annet dreide det seg om en pressemelding, der Line Andersens deltakelse i sjakksendingene var utelatt, angivelig fordi hun ikke hadde vært med i de tre første sendingene.

Line Andersen har selv forklart at hun var «dritforbanna» på pressemeldingen, som Jensen sa han ikke hadde sett.

– Det var en voldsom rekke av beskyldninger om hersketeknikker, om hvor feige vi var som ikke svarte på hennes henvendelser. Jeg var på hytta og kjente det var krevende å få en slik tilbakemelding. Jeg valgte å blokkere Line slik at jeg ikke fikk flere meldinger i frykt for at det skulle komme en ny tirade jeg ikke kunne forsvare meg mot.

– Men er ikke det en del av ledergjerningen din å takle frustrerte medarbeidere? spurte Line Andersens advokat Tron Dalheim

– Jo, men på et saklig grunnlag. Det var umulig å svare på, svarte Jensen.

Jensen var også til stede på redaksjonsmøtet uken etter, da det skulle planlegges for de tre siste sendingene av Fischer-sjakk. Han beskrev en spent stemning på møtet, som endte med at Line Andersen ropte «jævla idioter» til kollegene og gikk ut av møterommet. Også da var pressemeldingen tema.

Jensen fortalte at det i etterkant av møtet ble bestemt at Line Andersen likevel ikke skulle gjennomføre de tre siste sendingene, og at det hadde bakgrunn i samarbeidsproblemene som hadde oppstått.

Møtet 30. oktober beskrives som opptakten til konflikten mellom Line Andersen og NRK som endte med at Andersen saksøkte sin arbeidsgiver for «usaklig endringsoppsigelse». Etter en lang sykmelding i 2020, kom Line Andersen tilbake til oppgaver i kulturredaksjonen, der hun nå jobber med innhold for nett og mobil.