– En MC-fører skal være skadd, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet melder at det ut fra opplysninger på stedet framstår som om føreren av en moped ikke har klart å holde siden sin i en sving, og at den har kommet over i motsatt kjørebane og kjørt inn i en motgående bil.

Ulykken har skjedd på fylkesvei 5158.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 11.16.