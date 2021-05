– Det er flere som sier at det er nok: jeg vil ikke jobbe med Line lenger. Man kan få et unnskyld, men det betyr ingenting hvis det ikke har ført til en reell endring, at det er et reelt ønske om å agere på en annen måte, sa hovedverneombud Hans-Ole Hummelvoll da han vitnet i Oslo tingrett torsdag.

Han ble bedt av ledelsen om å undersøke arbeidsmiljøet i NRK-sporten i forbindelse med at Line Andersen skulle tilbake på jobb i fjor høst.

– Sånn kan ikke NRK ha det

Flere skal ha sagt at de var urolige over at Andersen skulle komme tilbake og Hummelvoll pratet med flere av hennes tidligere kollegaer.

– Det var så mange historier, så mange som hadde hatt det vanskelig over tid og opplevd ting, sa han.

Han mener det var prekært å få gjort noe med situasjonen fort.

– Sånn som de ansatte hadde det, sånn som de hadde opplevd det, sånn kan ikke NRK ha det. Dette må vi løse opp i. Dette må vi fikse, sa Hummelvoll.

Kollega: – Har aldri opplevd Line som ufin

Tidligere NRK-kollega Stein Magne Os sier han aldri har opplevd Line Andersen som ufin. Os jobbet i en årrekke sammen med Andersen og de øvrige ansatte i NRK-sporten som producer og journalist.

I sin vitneforklaring i Oslo tingrett torsdag avviste Os at Andersen skulle ha vært et problem for arbeidsmiljøet i sportsredaksjonen.

– Har du noen gang opplevd at Line har vært ufin? spurte Andersens advokat Tron Dalheim.

– Nei, det har jeg aldri opplevd, svarte Os.

Han sa at Andersen kunne «ta litt mer plass enn enkelte av oss andre».

– Line er jo veldig ambisiøs og vil mye, og kan bli veldig tydelig på hva hun vil. Men det er jo gjennom å diskutere ting at man kan komme opp med gode og kreativitet, sa Os, som avviste at Andersen skal ha hatt primadonnanykker.

– Nei, det vil jeg ikke si. Line har vært en integrert del av teamet, sa Os.

Andersen har saksøkt NRK for det hun mener er en «usaklig endringsoppsigelse». Hun jobber nå i NRKs kulturavdeling med innhold for nett og mobil.