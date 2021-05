I undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført for Redd Barna og Norsk Folkehjelp, svarer 67 prosent av de spurte «enig» eller «helt enig» på spørsmålet om deling av oppskriftene.

– Dette er et tydelig signal fra befolkningen i Norge. En bred og rettferdig fordeling av vaksinene er helt essensielt for at vi skal komme oss ut av denne pandemien, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna i en pressemelding.

Tidligere denne måneden ble det kjent at USA støtter Sør-Afrika og India i et forslag om at patentrettighetene må løftes. Over 100 land støtter forslaget, men ikke av blant annet Storbritannia og Tyskland. Også Norge har vært imot.

Norsk Folkehjelp og Redd Barna er tilsluttet The People’s Vaccine Alliance, som kjemper for at vaksinen skal være gratis tilgjengelig for hele jordens befolkning.