Fullstendig fastlåst mellom Andersen og NRK: – Vanskelig å si velkommen tilbake

Nå – etter at den fastlåste saken har havnet i retten – sier NRKs sportsredaktør at det vil være krevende å hente den profilerte journalisten tilbake som programleder.

– Akkurat nå kjenner jeg som leder at det er veldig vanskelig å si velkommen tilbake, sa Egil Sundvor da han vitnet i Oslo tingrett onsdag.

Han understreker imidlertid at de flere ganger har tilbudt Line Andersen å få komme tilbake som programleder i sportssendingene, senest i oktober. Men først vil NRK at konflikten i sportsredaksjonen skal løses for å sikre arbeidsmiljøet.

– Det er, og har vært, målet vårt å få Line tilbake, og at vi har et godt arbeidsmiljø, sa Sundvor.

Andersen: Ligner ikke på vanlig konflikthåndtering

Line Andersen reagerer på sin side på opplegget NRK har skissert for å håndtere arbeidskonflikten.

Blant annet har kanalen forslått at hun skulle gjennomføre ti timer med samtaler med en organisasjonspsykolog, som i etterkant skulle oppsummere sine hovedinntrykk til NRK og Andersen muntlig.

– Det er ti timer hvor jeg skal diagnostiseres og helbredes av en ekstern. Det ligner ikke på en vanlig konflikthåndtering, sa Andersen i retten onsdag.

Opplegget er et av flere som er blitt skissert overfor Andersen for å løse konflikten fra NRKs side. Men Andersen har ønsket å vite mer om hvilken form prosessen skulle ha, hvilket mandat som lå til grunn og hvem som skulle delta, men har ikke opplevd at hun fikk skikkelige svar.

NRK mener på sin side at de forsøkte å svare på spørsmålene som ble stilt.

– Jævla idioter

Andersen er flyttet fra sportsavdelingen på grunn av den uløste konflikten, noe hun mener er en usaklig endringsoppsigelse, og hun har derfor saksøkt NRK.

Sentralt i konflikten er et ampert møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019, der Andersen kalte kollegaene «jævla idioter».

– Jeg blir veldig lei meg og begynner å gråte. Jeg reiser meg opp for å gå, og så sier jeg «jævla idioter». Jeg tenkte at det må jeg ikke si, så gjorde jeg det likevel. Det angrer jeg veldig på, forklarte Andersen.

Line Andersen møter arbeidsgiver NRK i Oslo tingrett med påstand om ugyldig endringsoppsigelse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

Andersen: Veldig strengt

I etterkant valgte NRK å ta Andersen bort fra en rekke planlagte programlederoppgaver, noe hun selv opplever som en svært streng «straff».

– Det overgår nærmest enhver reaksjon som har vært i sportsredaksjonen. Jeg oppfatter dette som veldig strengt, sa Andersen, som fortalte at situasjonen gikk hardt inn på henne.

I tiden som fulgte, var hun sykmeldt i flere måneder.

– Jeg oppfatter det som veldig alvorlig, som definerende for hva min karriere er videre. Jeg blir livredd og bryter sammen, fortalte hun.

– Knakk sammen

Det konfliktfylte møtet i sjakkredaksjonen høsten 2019 skjedde midt i dekningen av VM i Fischer-sjakk. Sportsredaktør Egil Sundvor forteller at han ble tilkalt for å håndtere situasjonen.

– Jeg får en telefon under et møte. Nå må jeg komme ned. Det er krise. Line er rasende. Redaksjonen er knekt, sier Sundvor.

Han forteller at en av vaktsjefene knakk sammen og hadde tårer i øynene da han kom ned.

– Han sier at han skal skånes, ikke bare under sjakken, men for all framtid. Dette vil han ikke bli utsatt for på arbeidsplassen. Hvis jeg tvinger ham til å jobbe sammen med Line, så går han ut døren, sa Sundvor.

NRK understreker at omplasseringen av Andersen er midlertidig, og at de har forsøkt å få henne tilbake på skjermen. Men at arbeidskonflikten må løses først.

Dette førte også til at Andersen ble tatt av julesjakksendingene i julen 2019.

– Forsøker å sparke oppover

Etter flere måneder med fastlåst konflikt valgte Andersen å saksøke arbeidsgiveren. Saken startet tirsdag, og i løpet av den første rettsdagen leste NRKs advokater opp flere meldinger og eposter hvor Andersen skjelte ut kollegaer.

– Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover. De meldingene dere har hørt er ikke spesielt sjarmerende, men de har vært rettet mot ledere, sa Andersen onsdag.

Den kjente NRK-profilen fortalte at hun ikke har opplevd sjakkredaksjonen, der hovedkonflikten oppsto, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikke. Men jeg er redd for å slå fast noe som helst. Det dukker opp så mange konflikter jeg ikke har vært klar over engang, sa Andersen.