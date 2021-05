700 kommuneansatte tas ut i streik ved brudd i Oslo

30. april ble det kjent at det var brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune, og at oppgjøret går videre til Riksmekleren. Meklingen starter neste uke, med frist til å bli enige 26. mai klokken 24.

Dersom ikke partene kommer til enighet innen meklingsfristen, blir det streik fra 27. mai i Oslo kommune. Nå melder flere arbeidstakerorganisasjoner om plassfratredelse, blant dem Unio , Delta og YS.

Bare Unio tar ut 647 medlemmer i streik. I det første uttaket vil det hovedsakelig være medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker som blir tatt ut. Da vil blant annet over 20 skoler og barnehager bli berørt.

– Må komme noe helt annet på bordet

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier Unios forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.

Hun sier at det er i Oslo kommunes egen interesse at det kommer et løft for kommunenes høytutdannede.

– Det er nå så store rekrutteringsutfordringer at Oslos innbyggere ikke får de velferdstjenestene de kan forvente, sier forhandlingslederen og mener kommunen ikke har klart å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning.

– Derfor må lønnsutviklingen for de med høyest utdanning i kommunen ligge over industriens ramme. Først da vil Oslo kommune klare å beholde, mobilisere og rekruttere, sier Skjefstad Andersen.

– Svekket kjøpekraft er uakseptabelt

Delta meldte onsdag plassfratredelse for 39 medlemmer, primært tilknyttet Utdanningsetaten og Bystyrets sekretariat.

I tillegg sendte YS-K Oslo plassfratredelse for øvrige medlemmer i YS-K Oslo. I alt tas det ut 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet. Her er medlemmene tilknyttet Utdanningsetaten, Bymiljøetaten og Bystyrets sekretariat.

Leder for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad, sier offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien, og at det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune.

– Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid. At våre medlemmer skal komme ut med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier Bjørnstad.