Endring i flaggloven: Lov å heise Pride-flagg

Et flertall på Stortinget stemte tirsdag for å gjøre det lov å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger.

Hittil har man kun hatt lov å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlige flaggstenger.

Lovendringen innebærer at det skal åpnes for bruk av også andre flagg under «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse». Dette gjelder også FN-flagget.

Det var «tusenvis av protester» i den skriftlige høringsrunden, ifølge Norge IDAG , men forslaget kom gjennom. Bare Frp stemte imot. KrF har også vært kritiske, men stemte for.

Forslaget ble lagt fram av statsråd Nikolai Astrup (H) i fjor sommer.