4,5 millioner vaksinedoser ventes i sommermånedene

Aavitsland skriver i en epost til NTB at leveransene fra de to produsentene, Pfizer og Moderna, nå er veldig stabile.

– Vi planlegger å motta 4,5 millioner doser av disse vaksinene i juni, juli og august. Fra uke 22 får vi rundt 340.000 doser i uka, skriver overlegen.

Fryktet langvarig vaksineringsprosess

FHI og kommunene samarbeider nå for at alle over 18 kan få sin første dose senest i juni.

11. mai advarte helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune om at de ikke mottok nok doser til å opprettholde forventningene, og han fryktet en langvarig vaksineringsprosess.

– Dersom vi ikke får en vesentlig økning i vaksinedoser, kan vi risikere at det blir vaksinering til over nyttår. Vi har valgt å gå ut med nøktern informasjon til befolkningen, da vi ikke kan være for optimistiske , sa han til Adresseavisen.

– Så er vi ferdige

Aavitsland avviser Garåsens frykt om vaksinering over nyttår.

– Det blir noen som må få andredose i august og september, men så er vi ferdige.

FHI-toppen sier Trondheim kan vente over 9.000 vaksinedoser i uka fra uke 22. Snart skal FHI sende kommunene leveringsplan for hele sommeren slik at de kan planlegge bedre.

– Jeg skjønner at Trondheim kommune er frustrert og utålmodig. Det er vi også, faktisk 319 ganger så mye, for vi kjenner på frustrasjonen i hver eneste kommune.