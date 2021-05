Siv Jensen innrømmer brudd på coronareglene under 17. mai-feiring

I tillegg til Jensen var det tolv andre til stede på feiringen, skriver TV 2.

De gjeldende coronareglene i hovedstaden slår fast at det er forbudt å samle over ti personer i private hjem.

– Jeg beklager dette på det sterkeste

– Vi var samlet flere enn ti personer, hvorav fem var vaksinerte. Vi hadde ikke fått med oss at de nye anbefalingene fra FHI om å ikke regne beskyttede personer i antallet, ikke gjaldt for Oslo, sier Jensen til kanalen.

– Jeg beklager dette på det sterkeste. Dersom vi blir ilagt bot for denne overtredelsen, skal vi selvsagt betale den, sier hun.

Vurderer etterforskning

Oslo-politiet bekrefter overfor NTB at de vurderer om de skal etterforske saken.

– Vi har sett det som fremkommer i mediene, og vurderer ut fra dette om det er aktuelt å opprette anmeldelse/etterforske. Vi kommer tilbake til det – regner med i morgen tidlig, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt i en SMS til NTB.

Tidligere denne måneden ble Sylvi Listhaug valgt som ny leder av Fremskrittspartiet, og Jensen gikk av etter å ha ledet partiet i 15 år.

Listhaug sier til TV 2 at hun er glad for at Jensen har lagt seg flat.

– Jeg er glad for at Siv har lagt seg flat og beklaget. Det er viktig at alle overholder coronareglene, sier Listhaug.

Solberg fikk bot

I april ble det kjent at statsminister Erna Solberg (H) ble ilagt en bot på 20.000 kroner for brudd på smittevernreglene i forbindelse med sin egen 60-årsfeiring på Geilo i februar.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, ble også etterforsket i forbindelse med et nachspiel på et hotellrom i Bodø i mars.

Saken ble henlagt fordi samlingen ikke ble ansett som et arrangement.