Byrådet i Oslo har varslet en pressekonferanse fredag om coronasitiasjonen i hovedstaden. Byrådsleder Raymond Johansen sier til TV 2 at det «absolutt er håp om gode nyheter» på pressekonferansen.

Han sier at skjenking vil være blant temaene som vil bli tatt opp på pressekonferansen.

– Journalister er veldig opptatt av den ølen. Også får jeg mye meldinger fra folk som er opptatt av breddeidrett og treningssenter, men journalister har vært veldig ivrig på den skjenkingen, så jeg er nødt til å også gi noen tilbakemeldinger på det, sier Johansen, som påpeker at tiltakene skal være forholdsmessige og må henge sammen med smittetallene og antallet innleggelser.

Avventer trolig 17. mai-tall

Det siste døgnet har det vært registrert kun 30 nye coronasmittede i Oslo, det er 49 under gjennomsnittet for de siste syv dagene. Med i denne beregningen må det nok også tas at det har vært både langhelg og helligdager.

Trolig vil byrådet avvente hvilket utslag nasjonaldagen har hatt på smittetallene, før de velger å gå videre i andre trinn på kommunens gjenåpningsplan.

Trinn to

I andre trinn – som Oslo er inne i nå, og som startet med at byen blant annet åpnet kjøpesentrene 6. mai – ligger det også å åpne kafeer og restauranter, samt åpne for skjenking frem til klokken 22.00. I tillegg til å åpne treningssentre og vurdere breddeidrett for voksne.

Også museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende underholdningssteder og gallerier er det åpnet for å åpne for i trinn to.

– Så langt har den gradvis kontrollerte gjenåpningen av Oslo vært en suksess fordi vi har greid å kontrollere mobiliteten på en veldig god måte, som vi ikke hadde klart hvis vi hadde åpnet opp alt med en gang, sier Johansen.