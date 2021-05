Rettssaken mot Carl Aksel Jansen og to andre menn startet i Oslo tingrett tirsdag.

Etter at den omfattende tiltalen hadde blitt opplest, erkjente Jansen full straffskyld for alle forholdene, bortsett fra to der han erkjenner delvis straffskyld, skriver TV 2.

I alt er tre kvinner og tre menn fornærmet i saken.

Fikk tak i BankID-opplysninger

Av de to andre tiltalte erkjenner den ene mannen straffskyld for å være involvert i en bedragerisak mot én av de fornærmede, skriver VG.

Det er ukjent hvordan den andre mannen, som skal være knyttet til bedragerisakene mot tre av ofrene, stiller seg til tiltalen.

Ifølge tiltalen har de tre mennene fått tak i ofrenes BankID-opplysninger og benyttet dette til å tappe kontoene deres for flere millioner kroner. Politiet mener at forholdene skjedde fra april i 2018 til august i 2019.

Beklaget til ofrene

I et innlegg på Facebook i forrige uke beklaget Jansen overfor ofrene i svindelsaken.

– Selv om det ikke hjelper deres situasjon på noen som helst måte må jeg for min egen del ta inn over meg det jeg har gjort, forsone meg med tanken på at jeg har vært kriminell, og gjøre opp for meg, skrev han.

– Jeg er klar for å ta min straff og på sikt gjøre opp med ofrene på best mulig måte.

Carl Aksel Jansen deltok i den populære realityserien «Paradise Hotel» i 2016 og 2018.

Han er tidligere dømt for blant annet å ha benyttet falsk identitet, kjøring i ruspåvirket tilstand og flere narkotikalovbrudd.