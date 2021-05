Biden støtter våpenhvile

USAs president Joe Biden sa i en telefonsamtale med Benjamin Netanyahu at han støtter en våpenhvile mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

I samtalen med den israelske statsministeren «uttrykte presidenten sin støtte til våpenhvile og diskuterte USAs engasjement med Egypt og andre partnere for å oppnå det», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

201 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 201 koronasmittede i Norge. Det er 378 mindre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 354 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 438, så trenden er synkende.

Det er registrert 32 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 49 under snittet de sju foregående dagene.

Enighet i Danmark om full gjenåpning

Partiene på Folketinget ble natt til tirsdag enige om en ytterligere gjenåpning av Danmark fra fredag 21. mai. Da er det kun nattklubber og diskoteker som fortsatt må holde stengt, ifølge avtalen.

Elever på ungdomsskolen og videregående kan vende tilbake for fullt, mens det blir gradvis åpnet for frammøte på arbeidsplassene fram til 1. august. Avtalen inneholder også en plan for utfasing av munnbind.

Minst 5.000 migranter til spansk enklave

Spanske myndigheter opplyste at tallet på personer som tok seg over grensa fra Marokko mandag, har steget til minst 5.000.

Ifølge myndighetene tok noen migranter seg inn i den spanske enklaven Ceuta nord i Afrika ved hjelp av oppblåsbare båter. Andre svømte forbi moloen, som strekker seg flere meter ut i Middelhavet, for å komme seg over grensa.