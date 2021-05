Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021

Pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger.

Kongefamilien marker nasjonaldagen i Asker og Oslo

Kronprinsfamilien innleder tradisjonen tro 17. maifeiringen på Skaugum. Dagen starter med et kort program utendørs i samarbeid med Asker kommune. Deretter vil kronprinsfamilien kjøre en tur i Asker, før de drar videre til Slottet. Kongefamilien vil komme ut på Slottsbalkongen klokken 11.30, og vil overvære en nasjonaldagsmarkering.

Tredje fase av gjenåpningen i England

Restauranter og puber kan ha innendørs servering, og museer, teatre og kinoer åpner i England, som fra mandag av er i gang med den tredje fasen. Flere får lov å samles både innendørs og utendørs, og det blir tillatt med reiser til land som regnes som grønne på myndighetenes liste, deriblant Portugal, Australia og New Zealand.

Navalnyjs organisasjon for retten

En russisk domstol starter høring i en ekstremist-sak mot organisasjonen til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Han sitter fengslet i Russland etter at han ble pågrepet da han vendte tilbake etter å ha fått behandling i Tyskland for det han mener var et attentatforsøk utført av russiske sikkerhetsstyrker.