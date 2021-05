Kommunen skriver at forskriften med lokale tiltak gjelder til og med onsdag 19. mai klokka 23.59. Det opplyses også at overtredelse av forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil et halvt år.

Det innføres påbud om munnbind og hjemmekontor. I tillegg må restauranter, barer, bibliotek, museer, treningssentre og en rekke andre virksomheter holde stengt inntil videre. Det er også innført skjenkestopp.

– Vi slår hardt ned nå, fordi opprinnelsen for utbruddet er så langt tilbake i tid. Det er stort spredningspotensial på de to ukene som har gått, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap) til NRK.

Ingen med bosted i Røros har fått påvist smitte, bare folk i nabokommuner som jobber og går skole i Røros. Mange er nå i karantene mens de venter på prøvesvar.