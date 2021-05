Tix: Det fine med Eurovision er at «more is more»

Den norske delegasjonen har vært på plass i Rotterdam i ei drøy uke allerede. Andreas Haukeland, bedre kjent som Tix, har hatt to sceneprøver.

Mandag er ikke bare 17. mai, men også dagen for første og andre generalprøve, hvor den siste regnes som ekstremt viktig fordi den danner grunnlaget for fagjuryenes vurderinger.

På spørsmål om hva vi kan vente oss, svarer han slik:

– Jeg er da kjent for å slå på stortromma, er jeg ikke? Det fine med Eurovision er at «more is more». Det blir spektakulært og det fineste antrekket jeg noen gang har hatt på meg, sier han til NTB.

Gulloverdelen fra den norske Melodi Grand Prix-finalen er nemlig byttet ut med en dekket med krystaller. Englevingene er de samme.

Tippet å gå videre

Ifølge oversikten til Eurovisionworld har spillselskapene Norge som nummer åtte i den første semifinalen, der ti land går videre. Samlet sett har de Norge på en 15. plass. Tix mener det er flere måter å vinne konkurransen.

– Veldig mange vil definere det som plasseringen i Eurovision-konkurransen, men for meg er det to måter å gå til topps på. Den ene er plasseringen i konkurransen. Den andre er hvor mange som sitter igjen etterpå og tenker at Norges bidrag i år betød noe for dem, sier han.

– Og det vet jeg allerede at veldig mange i Norge tenker, men jeg begynner å se at det er ganske mange ute i Europa også. Den seieren skal jeg dra hjem til Norge med uansett. Og så håper jeg på det beste i Eurovision, selvfølgelig.

Under to uker etter at den offisielle videoen til Tix' Eurovision-bidrag «Fallen Angel» ble lagt ut på YouTube, har den rundet en halv million visninger.

Videoen er sterkt selvbiografisk og viser hvordan artisten som ung fikk «Tics» skrevet med tusj i panna fordi han har Tourettes syndrom.

(Saken fortsetter under bildet)

Tix under den andre sceneprøven i Rotterdam Ahoy. Foto: Peter Dejong / AP

Låt for fan

For et par dager siden slapp han også sangen «Engel, ikke dra». Den er skrevet til Aurora Buerskog, som beskrives som en av Tix' aller største fans. Da hun døde i 2019, bare 20 år gammel, reiste artisten til Stavanger for å delta i begravelsen hennes.

– Det er nå to år siden jeg begynte på denne låten, men nå vil jeg endelig utgi den for å gjøre den tilgjengelig til alle de som kanskje trenger den og forhåpentligvis kan finne trøst i den, sier artisten.

Overskuddet fra låten går til organisasjonen Ønsketransporten, som forsøker å bidra når sykdom eller funksjonshemning står i veien for opplevelser.

Strengt smittevern

Årets Eurovision Song Contest holdes i Rotterdam i Nederland.

Nederland er blant landene i Europa med høyest smittenivå nå. Arrangøren har laget et meget strengt smittevernregime, blant annet med testing av alle artister, delegasjoner og presse hver 48. time.

Lørdag avla et medlem av den polske delegasjonen en positiv coronaprøve.

– I henhold til vår helse- og sikkerhetsprotokoll har denne personen nå gått i isolasjon, skriver Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding.

Den positive prøven fører også til at resten av den polske delegasjon, inkludert artisten Rafal Brzozowski, må i karantene og ta PCR-prøver.