Tilstanden stabil for mann som ble knivstukket på Tøyen i Oslo

– Personen som er på Ullevål sykehus, er nå alvorlig skadd, men stabil, opplyser krimvaktsleder Astrid Hasselgård ved krimvakta i Oslo til Avisa Oslo lørdag kveld.

Det var tidlig lørdag morgen at politiet rykket ut til Tøyen i Oslo. Kort tid senere ble en mann i 30-årene pågrepet, siktet for drapsforsøk. En del andre involverte ble anholdt.

Hasselgård opplyser at den siktede mannen per lørdag kveld ennå ikke var avhørt, men at dette vil skje snarlig.

Politiet har gjennomført flere andre avhør og har også sikret seg video fra overvåkingskameraer.

– Vi opplever at vi har grei oversikt per nå. Vi har mye materiale å gå gjennom.