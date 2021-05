Høyre har vedtatt screening for prostatakreft

Forslaget fra Viken Høyre om det nye punktet i partiprogrammet fikk flertall med 143 stemmer mot 194, selv om redaksjonskomiteen hadde gått inn for å avvise det.

I Norge får kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografi annethvert år. Selv om prostatakreft er den mest vanlige kreftformen for menn i Norge, anbefaler myndighetene kun de med forhøyet risiko for å få sykdommen å ta en såkalt PSA-test.

Tradisjonelt har holdningen internasjonalt vært at det ikke er grunnlag for det. Noe av bekymringen har vært at mange som aldri ville merket noe til sykdommen, vil få diagnosen og bli behandlet for det.