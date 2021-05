Solberg deltok på markering mot spredning av voldelig ekstremistisk materiale

Nettverket ble etablert etter terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand i 2019.

– Gjennom Christchurch Call jobber vi for å hindre at voldelig ekstremistisk materiale spres på nett. Samtidig er det viktig at vi beskytter menneskerettighetene, spesielt ytringsfriheten og retten til privatliv, sa Solberg under markeringen fredag.

Hun sa også at terrorangrepet i Christchurch viser at det er behov for mer internasjonalt samarbeid for å hindre at voldelig ekstremistisk materiale spres på nett.

– Videomateriale fra terrorangrepet deles dessverre fortsatt på nettet, og har blant annet blitt brukt i flere skytespill. Dette bidrar til å trivialisere de grusomme handlingene og har en klar radikaliserende effekt, sa statsministeren.

Angrepet mot moskeene i Christchurch ble strømmet direkte på nett, før materialet ble fjernet fra Facebook. 51 mennesker ble drept i angrepet.