Bolighus brant i Stokmarknes – en skadd etter å ha hoppet ned fra veranda

Det var fem personer i huset da det begynte å brenne, og ingen ble alvorlig skadd. En person fikk moderate skader i hoppet ned fra husets andre etasje.

– Personen er skadd, men i god behold. Det var ikke så langt ned, og det ser ut som om det var en grei landing. Det brant i etasjen under, så de måtte ta seg ut gjennom verandaen, sier operasjonsleder Lars Halvorsen i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 5. I 6-tiden var brannen under kontroll i den grad at det ikke var spredningsfare.