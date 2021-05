Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Tøyen i Oslo

Kriminalvaktleder Mona Nordby opplyser til Dagbladet at politiet arbeider bredt med etterforskningen.

Det er foreløpig ikke kjent hva som utløste knivstikkingen, men operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til avisa at politiet tror hendelsen startet inne i en leilighet i Tøyengata og forflyttet seg ut.

Oslo politidistriktet melder på Twitter at mannen som ble knivstukket, er kjørt til sykehus for behandling. Han er innlagt på Ullevål sykehus.

Mann i 30-årene siktet

I 6-tiden meldte politiet at de har kontroll på flere personer på stedet. Klokka 7.18 opplyste de at en mann i 30-årene er anholdt. I tillegg søker de etter to personer, som ble sett løpende fra stedet.

Kriminalvaktleder Mona Nordby sier til NTB i 10-tiden at de håper å få avhørt siktede i løpet av dagen.

– Saken har høy prioritet for politiet. Vi avhører nå vitner og foretar undersøkelser på stedet, sier Nordby.

Utelukker ikke flere pågripelser

Hun opplyser at tilstanden til mannen som ble kjørt til sykehus fortsatt er kritisk.

Politiet sikrer nå videoopptak som kan belyse hendelsen. De utelukker ikke flere pågripelser i saken.

Operasjonsleder Guro Sandnes sa til NTB i 6-tiden at et større område rundt Tøyengata ble avsperret.

– Vi har kontroll på en del personer, men om det er vitner eller personer vi må avklare status på, er for tidlig å si. Vi søker med diverse patruljer og hunder, sa hun.