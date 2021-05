Høyres landsmøte fortsetter



Høyre holder sitt landsmøte fra 14. til 16. mai. Landsmøtet arrangeres digitalt, men partiledelsen befinner seg på Thon Hotel Opera i Oslo sammen med ledere av redaksjonskomiteen og resolusjonskomiteen.

Klagefrist utløper for Storbritannia om brudd på brexitavtale

Lørdag er siste frist for Storbritannia til å komme med svar til den juridiske prosessen som EU har startet mot britene for brudd på brexitavtalens tollregler for Nord-Irland.

Delvis gjenåpning i Polen

Restauranter i Polen får igjen lov til å ha uteservering. Samtidig oppheves munnbindpåbudet i landet.

NM-finale i håndball

Sola og Vipers Kristiansand møtes til NM-finale i Stavanger Idrettshall. Topphåndballen har ligget brakk siden 18. januar, men tirsdag møtte Vipers Storhamar til seriefinale. Der var Kristiansand-laget suverene.

FA-cupfinalen

Det er duket for en ren folkefest på Wembley når Chelsea og Leicester møtes til FA Cup-finale lørdag. 21.000 skal se lagene kjempe om trofeet fra tribunene.