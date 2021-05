Sju ungdommer ble utsatt for pepperspray i Tønsberg – 18-åring pågrepet

En 18-åring er pågrepet og satt i arresten. Han skal avhøres lørdag. Politiet opplyser til NTB at de ikke er kjent med årsaken til at ungdommene ble utsatt for pepperspray, men at det fremstår som vilkårlig.

– De har stort sett fått ubehag. Man kjenner det godt, for å si det sånn. Man kan få kraftige allergiske reaksjoner. Det som hjelper er vann, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Det skjedde ved bussterminalen VKT. Det er ikke lov å ha pepperspray, det er det politiet som bruker, sier Steinstø.