Departementet vil ikke svare på hvem som får vaksinen sist

På spørsmål om det vil være 32- og 33-åringen som kommer aller siste i vaksinekøen, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet:

– Det ligger nå an til at alle over 18 år, også personer i alderen 25 til 39 år, vil ha fått første dose i løpet av sommeren. De fleste nordmenn får tilbud om vaksine tidligere enn vi opprinnelig forventet på grunn av økte vaksineleveranser, og fordi anbefalt intervall mellom dose 1. og 2. er økt.