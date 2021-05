Turgåere i god behold etter snøskred i Oppdal

– Vi har konkludert med at det ikke er andre personer der. Det er stor skredfare, så det medfører også fare å sende bakkemannskap i søk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Store mannskaper, inkludert Sea King, Norsk Luftambulanse, brann og hundeekvipasje, deltok i søket, opplyste operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen i 14.40-tiden.

De tre turgåerne var i to ulike turfølger. En enkeltperson varslet om skredet, mens også en far og sønn er gjort rede for.