NRKs id-feiring får klager før sending

Noen av klagene dreier seg om at kristne ikke får nok plass på kanalen, mens andre klager på «Ramadan med Noman» og «Festen etter fasten», skriver Kampanje.

– At det kommer inn klager, er forventet, men 14 i tallet er ikke avskrekkende, for å si det sånn. Vi merker et mye mindre trykk på den type negative henvendelser enn i fjor, sier prosjektleder Vivi Stenberg.

I fjor mottok Kringkastingsrådet 492 henvendelser om «Festen etter fasten». 257 av dem var negative. Medlemmene i rådet hyllet programmet, og flere tok avstand fra innholdet i en del av klagene.

Programmet vant nylig prisen «årets nyskapning» på Gullruten. Det var også nominert i kategorien «beste event eller sportssending».