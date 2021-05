Gigantskip seilte gjennom Svelviksundet

232 meter lange og 32 meter brede «Morning lady» la trygt til kai ved Drammen havn fredag morgen.

Statslos Thomas Høvik i Kystverket sier til NRK at det er små marginer når et så stort skip skal gjennom et så smalt sund. Svelviksundet er på bare 200 meter mellom indre og ytre del av Drammensfjorden.

Svelvikstrømmen er blant Norges sterkeste.

– Når vi skal inn med en så stor båt, har vi ikke veldig mye plass å spille på, sa Høvik til rikskringkasteren før han gikk om bord i båten.

Flere var på plass for å se skipet passere. Skipet er den største som har lagt til ved Drammen havn og passert Svelviksundet. Frakteskipet har 700 biler som skal leveres i Drammen.